Изменилась методика по распределению административных должностей корпуса "Б" по функциональным блокам

Председатель Агентства по делам государственной службы приказом от 21 июня 2024 года внес изменения в Методику по распределению административных государственных должностей корпуса "Б" по функциональным блокам, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции говорится, что по согласованию с руководителем государственного органа решением руководителя аппарата государственного органа либо лица, имеющего право назначения на должность и освобождения от должности служащих корпуса "Б", государственные должности распределяются по функциональным блокам "А" и "В" согласно следующему:

к функциональному блоку "А" относятся служащие, должностные полномочия которых непосредственно влияют на достижение и реализацию стратегических целей и задач, возложенных на государственный орган, подготовку решений, способствующих выработке, определению и реализацию государственной политики;

к функциональному блоку "B" относятся служащие, должностные полномочия которых косвенно влияют на достижение и реализацию стратегических целей и задач, возложенных на государственный орган, подготовку решений, способствующих выработке, определению и реализации государственной политики и носят содействующий характер.

Государственные органы самостоятельно распределяют административные государственные должности корпуса "Б" по функциональным блокам в зависимости от приоритетных задач, стоящих перед государственным органом, а также степени вклада работы служащего в деятельность государственного органа.

Указывается, что в случае превышения 75% государственных должностей, отнесенных к функциональному блоку "А" от штатной численности административных государственных должностей корпуса "Б", распределение утверждается исключительно по согласованию с уполномоченным органом или его территориальными подразделениями.

В случае наличия замечаний уполномоченный орган либо его территориальное подразделение направляет их в государственный орган в течение десяти рабочих дней.



Государственный орган в течение десяти рабочих дней направляет проект распределения, доработанный с учетом замечаний уполномоченного органа или его территориального подразделения.

Центральные государственные органы направляют проекты распределений в уполномоченный орган, а местные исполнительные органы – в территориальные подразделения уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2024 года.