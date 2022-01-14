Сагинтаев посетил разгромленные офисы телеканалов и СМИ в Алматы
Бакытжан Сагинтаев встретился с руководством разгромленных СМИ и телеканалов.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Напомним, 5 января 2022 года во время массовых беспорядков на площади Республики в Алматы, организованных бандитскими группировками, были разгромлены и разграблены редакции нескольких республиканских телеканалов и изданий: технический центр и один из офисов «Первого канала «Евразия», телеканал «Мир», НТК, несколько радиостанций, редакция сайта Zakon.kz и редакции других СМИ.
Генеральный директор «Первого канала «Евразия» Сергей Киселёв рассказал корреспонденту Zakon.kz подробности нападения на редакцию телеканала.
По его словам, террористы были хорошо обучены и подготовлены, оснащены оружием и техническими средствами связи. Они стали захватывать телеканалы для того, чтобы выйти в эфир, но когда поняли, что сотрудники СМИ не дадут им такой возможности, стали громить офисы.
13 января стало известно, что в Алматы установят мемориал погибшим военным и полицейским. По словам акима города Бакытжана Сагинтаева, мемориал установят «в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан».
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