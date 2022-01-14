Эпидситуация по коронавирусу резко ухудшилась в Карагандинской области

В нашей области ухудшается эпидемиологическая ситуация. 13 января область перешла в «красную» зону. Репродуктивное число по области накануне превысило единицу, а на сегодня уже составляет 3,932. В течение последних дней количество новых случаев COVID-19 увеличилось до 820 за сутки. Высокая заболеваемость отмечается в городах Караганда, Темиртау, Балхаш, Сарань, Шахтинск и в Абайском районе. Главный санврач Карагандинской области Юрий Залыгин

Чаще всего, по его словам, КВИ болеют лица старше 50 лет, удельный вес которых составил 55%, лица трудоспособного возраста 30-49 лет на втором месте – 26%, дети до 14 лет – 10%. Самые высокие показатели заболеваемости были зафиксированы среди пенсионеров – 33% и неработающих – 26%.

«Омикрон-штамм» в области пока не идентифицирован. Но он уже выявлен в Нур-Султане и Алматы. Учитывая, что область находится по соседству со столицей, и высокую миграцию населения, не исключаются завоз и циркуляция данного штамма в Карагандинской области. Юрий Залыгин

В этой связи на всей территории области запрещается:

проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Аshyq, до 30 человек.

Независимо от участия в проекте Ashyq запрещается:

проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

деятельность ночных клубов, караоке;

обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.

Рекомендуется сократить на объектах общественного питания количество посетителей за одним столиком до четырех человек.

При этом деятельность кинотеатров разрешается при условии участия в проекте Аshyq только для лиц с «зеленым» статусом при заполняемости не более 30%.

Также предлагается перевести на дистанционную форму работы не менее 70% административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий, независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

С учетом ухудшения эпидситуации в регионе необходимо обеспечить обучение в штатном формате во всех сельских школах и школах до 600 учащихся в городах и райцентрах, перевод на дистанционный формат обучения в городских школах и райцентров с 600 и более учащимися, за исключением 1-2 классов, обучающихся в штатном формате, и с 3 по 5 классы – в виде дежурных классов. Главный санврач Карагандинской области

Обучение в вузах и колледжах переводится на смешанный формат: все лекции будут проводиться онлайн, практические и лабораторные занятия, а также семинары – в штатном режиме.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, непродовольственные торговые сети, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны и компьютерные клубы, включая PlayStat, будут доступны только для лиц с «зеленым» статусом.