Ухудшилась ли эпидситуация по коронавирусу из-за нового штамма, рассказали в Минздраве

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах мажилиса рассказала о эпидемиологической ситуации в Казахстане по коронавирусу из-за нового штамма "Эрис", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айжан Есмагамбетова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Казахстане стабильная.

"Да, по сравнению с августом в сентябре отмечается рост, но если абсолютные цифры посмотреть, то если в августе было чуть больше 300 случаев, то в сентябре около 500. Эти цифры, согласитесь, несравнимы с тем, что мы пережили в прошлом году, когда в этот же период было зарегистрировано 411 тыс. случаев. Сейчас эти цифры совершенно спокойны", – сказала она.

По ее словам, к этому часу ВОЗ ведет наблюдение, чтобы не было утяжеления случаев, не было больше госпитализации, не было летальности.

"Сейчас мы этого не наблюдаем, мы видим, что ситуация в принципе остается стабильной... Сентябрьский срез показал, что у нас по прежнему на 100% циркулирует "Омикрон" и несколько его вариантов и вот на новый штамм "Эрис" приходится 25%. Болезнь как протекает? Мы не видим, как я уже сказала, утяжеления состояния, мы не видим повышение госпитализации и не видим летальности. На сегодня всего 23 человека по стране получают лечение в условиях стационара с диагнозом КВИ. Тяжелых больных, подключенных к ИВЛ нет", – заявила Айжан Есмагамбетова.

Речи о введении карантинных мер, по ее словам, нет.

"О карантинных ограничениях мы сейчас вообще не говорим, потому что ведение карантина связано у нас с нагрузкой на систему здравоохранения. Это два показателя – показатель госпитализации на 100 тыс. населения и показатель репродуктивности. Показатель госпитализации как я уже сказала – на всю страну всего 23 койко-мест занято, никаких показаний к введению ограничительных мер нет", – резюмировала главный санврач Казахстана.

5 октября министр здравоохранения Ажар Гиният подтвердила, что в Казахстане впервые зарегистрировали заражение новым штаммом COVID-19 – вариацией "Омикрона" под названием "Эрис".

