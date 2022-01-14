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Законодательство РК
22:25 14.01.2022

Уали: Митинги и собрания теперь можно проводить в центральных районах городов

Бекрик Уали комментирует указ президента Фото: Акорда
Пресс-секретарь главы государства прокомментировал его поручение Генеральной прокуратуре об установлении степени вины задержанных за различные правонарушения лиц, участвовавших в событиях трагического января, сообщает Zakon.kz.

По словам Берика Уали, президент полагает возможным в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания.

Участники мирных демонстраций, считает президент, не должны преследоваться в уголовном порядке. Его принципиальная позиция – мирные собрания и митинги должны проводиться в соответствии с законом, который предусматривает всего лишь уведомительный характер таких мероприятий. Митинги и собрания могут теперь проводиться в центральных районах городов. Это большой шаг вперед в продвижении демократии в нашей стране. Пресс-секретарь президента РК Берик Уали

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