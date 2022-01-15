Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:20 15.01.2022

Застреливший оператора во время съемок Алек Болдуин отдал свой телефон для расследования

актер Фото: Instagram.com/alecbaldwininsta
Американский актер предоставил властям свой мобильный в рамках расследования убийства Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина», передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, об этом СМИ рассказал адвокат артиста Аарон Дайер. Также он отметил, что в телефоне нет ответов на вопросы следствия, так как трагедия произошла случайно и Болдуин «ни в чем не виноват».

Юрист добавил, что главный вопрос, на который необходимо найти ответ, — это как боевые патроны попали на съемочную площадку.

17 декабря 2021 года стало известно, что суд США обязал Болдуина предоставить доступ ко всем данным на телефоне. Обыск предназначен для сбора всей информации и данных с сотового телефона в отношении создания киноленты и всех участников, работающих над ее производством.

Отметим, что выстрел произошел 22 октября 2021 года. Кроме того, Болдуин ранил режиссера Джоуэла Соуза. В пистолете, из которого он выстрелил, вместо холостого патрона оказался боевой.

Елена Беляева
США
Самат Абиш остается первым зампредом КНБ
14.01.2022
В Алматы ужесточают карантин
14.01.2022
В ряде регионов Казахстана отменен режим ЧП
14.01.2022
В Карагандинской области переименовали район и две улицы
14.01.2022
Нацбанк провел валютные интервенции на 240 млн долларов
14.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости