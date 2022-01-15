Застреливший оператора во время съемок Алек Болдуин отдал свой телефон для расследования

Как пишет gazeta.ru, об этом СМИ рассказал адвокат артиста Аарон Дайер. Также он отметил, что в телефоне нет ответов на вопросы следствия, так как трагедия произошла случайно и Болдуин «ни в чем не виноват».

Юрист добавил, что главный вопрос, на который необходимо найти ответ, — это как боевые патроны попали на съемочную площадку.

17 декабря 2021 года стало известно, что суд США обязал Болдуина предоставить доступ ко всем данным на телефоне. Обыск предназначен для сбора всей информации и данных с сотового телефона в отношении создания киноленты и всех участников, работающих над ее производством.

Отметим, что выстрел произошел 22 октября 2021 года. Кроме того, Болдуин ранил режиссера Джоуэла Соуза. В пистолете, из которого он выстрелил, вместо холостого патрона оказался боевой.