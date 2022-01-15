Асхат Хасенов назначен вице-министром энергетики РК

Постановлением правительства Хасенов Асхат Галимович назначен на должность вице-министра энергетики, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Асхат Хасенов родился в 1983 году в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, университет международного бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2005 году оператором цеха добычи нефти и газа АО «Тургай Петролеум».

С 2006 по 2010 годы — ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела разработок месторождений, заместитель директора департамента, директор департамента технического регулирования, вице-президент АО «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности».

С 2010 по 2011 годы — главный эксперт, начальник Управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий.

С 2011 по 2014 годы — начальник управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа.

С 2014 по 2019 годы — директор департамента развития нефтегазохимической промышленности и технического регулирования Министерства энергетики. С 2019 года по настоящее время работал в структуре АО «Казмунайгаз».