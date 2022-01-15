Минздрав: Во время беспорядков за медпомощью обратились 2677 казахстанцев

Такие данные привела директор Департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения РК Асель Артакшинова.

По оперативным данным управлений здравоохранения регионов, с момента введения чрезвычайного положения за медицинской помощью обратились 2678 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью – 1815, за стационарным лечением – 863. Выписаны 598 пациентов, продолжают лечение на сегодняшний день 265, в тяжелом состоянии в реанимации находятся 67 больных, проведено более 500 сложных хирургических операций.

Из 225 погибших, о которых заявила Генеральная прокуратура Казахстана, 175 пациентов умерли в медорганизациях.

При этом хотелось бы отметить, что все медицинские работники в эти дни руководствовались принципами гуманности и беспристрастности. Директор департамента по связям с общественностью Минздрава РК Асель Артакшинова