Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:38 15.01.2022

Минздрав: Во время беспорядков за медпомощью обратились 2677 казахстанцев

Беспорядки 2022 Фото: Zakon.kz
С момента введения ЧП в Казахстане за медицинской помощью обратились 2677 человек, сообщает Zakon.kz.

Такие данные привела директор Департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения РК Асель Артакшинова.

По оперативным данным управлений здравоохранения регионов, с момента введения чрезвычайного положения за медицинской помощью обратились 2678 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью – 1815, за стационарным лечением – 863. Выписаны 598 пациентов, продолжают лечение на сегодняшний день 265, в тяжелом состоянии в реанимации находятся 67 больных, проведено более 500 сложных хирургических операций.

Из 225 погибших, о которых заявила Генеральная прокуратура Казахстана, 175 пациентов умерли в медорганизациях.

При этом хотелось бы отметить, что все медицинские работники в эти дни руководствовались принципами гуманности и беспристрастности. Директор департамента по связям с общественностью Минздрава РК Асель Артакшинова

Новость по теме

Генпрокуратура РК: 4578 человек пострадали во время беспорядков

Константин Вноровский
Беспорядки-2022 Минздрав РК Казахстан
COVID-19 в Казахстане: за сутки заболел 12 381 человек
15.01.2022
Токаев провел совещание с руководством силовых структур
15.01.2022
В Мельбурне арестован теннисист Новак Джокович
15.01.2022
Фонд «Қазақстан халқына» возглавил Болат Жамишев
15.01.2022
Марат Султангазиев назначен первым вице-министром финансов Казахстана
15.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости