Минздрав обратился к казахстанцам из-за изменений в работе скорой помощи

Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Айгерим Уразалиева обратилась к казахстанцам в связи изменениями и дополнениями в правила оказания скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Ее видеобращение было опубликовано на официальных аккаунтах Минздрава в социальных сетях.

"Cегодня в ряде СМИ опубликована неверная интерпретация содержания проекта приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи. В этой связи поясняем: как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова", – сказала представитель Минздрава.

В то же время, по ее словам, для улучшения оперативности, к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи.

"В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи. Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится", – заключила она.

25 сентября 2024 года сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи. В документе говорилось, что при поступлении вызовов четвертой категории срочности диспетчер станции скорой медпомощи посредством автоматизированной системы управления передает его мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в часы их работы – с 08:00 до 18:00 в будние дни.

Также в Минздраве ранее заявили, что новые правила направлены на снижение числа жалоб от граждан о задержках в прибытии скорой помощи.

