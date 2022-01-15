Нуланд: У США есть 18 сценариев на случай «вторжения РФ» в Украину

В интервью в британской газете Financial Times она отказалась приводить детали, но отметила, что Вашингтон и союзники готовы ответить на любой «агрессивный шаг Москвы».

Также она указала, что работа, которую США ведут с союзниками, направлена на то, чтобы «причинить очень острую боль очень быстро», если Россия предпримет шаги агрессии против Украины в любой форме. Политик также подчеркнула, что Вашингтон сможет снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых дипломатических вопросах, в настоящее время США работают над письменным ответом на предложения российской стороны по гарантиям госбезопасности.

12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Имущество президента России, премьер-министра, глав МИД, Министерства обороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию страны. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов, в числе которых Сбербанк, ВТБ, и Газпромбанк.

В середине декабря российский МИД направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Они содержали пункт о нерасширении альянса на восток, в частности об обязательстве не принимать в состав блока Украину и Грузию. Переговоры по ним с Вашингтоном и НАТО состоялись 10 и 12 января, на следующий день обсуждение прошло на площадке ОБСЕ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров заявил, что они прошли неудачно.