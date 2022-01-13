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01:57 13.01.2022

В США назвали часть предложений России по безопасности «неприемлемыми»

Переговоры РФ и США в Женеве Фото: Twitter/Wendy R. Sherman
Ряд ключевых предложений России по безопасности является неприемлемым. Об этом 12 января заявила глава делегации США Уэнди Шерман на брифинге после заседания Совета Россия – НАТО, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

Мы не сможем согласиться, что НАТО не должно расширяться далее, не согласимся вернуться к 1997 году, не согласимся, что все, что в Европе, должно уйти из Европы. Но есть многое, в чем мы можем работать вместе. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман

Она отметила, что на встрече замглавы МИД России Александр Грушко и замминистра обороны России Александр Фомин «много говорили и поделились предложениями и взглядами России на европейскую безопасность и будущее НАТО».

Североатлантический альянс также предложил России изучить возможность взаимных шагов по снижению рисков, улучшению коммуникации и контроля над вооружениями, сообщила Шерман. При этом страны НАТО верят в прогресс в работе с РФ по ряду областей. Они также предупредили российскую сторону о жестких последствиях в случае начала вторжения на Украину, добавила представитель США. Она подчеркнула, что данные меры, которые могут последовать в отношении Москвы, будут носить экономический характер и по своим масштабам выйдут далеко за пределы того, с чем столкнулась Россия в 2014 году.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности.

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