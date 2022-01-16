В Брюсселе мужчина столкнул женщину под поезд

К счастью, подъезжающий поезд успел остановиться, применив экстренное торможение, передает The Brussels Times со ссылкой на управляющую компанию городского метро (STIB).

Инцидент произошел на станции «Рожье». На кадрах видно, как неизвестный мужчина подошел со спины к женщине и столкнул ее на рельсы. Машинист прибывающего поезда вовремя заметил человека на путях и успел экстренно затормозить. Женщина осталась жива.

Подозреваемый скрылся с места преступления, но полиция его нашла и арестовала. Им оказался 23-летний француз. Мотивы его поступка выясняются. Ему назначена психиатрическая экспертиза.