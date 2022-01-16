Алматинка спасла нескольких солдат во время массовых беспорядков

Рассказал об этом известный алматинский блогер Александр Цой в Facebook.

Раненого солдата притащили ей в подъезд протестующие. А мальчишка со сломанным ребром, стиснув зубы, заклинал: «Только бы не отдали приказ стрелять на поражение!» Ни в какую не захотел зайти в дом, умыться и переждать. Александр Цой

Парень утверждал, что может получить за это срок. Так и лежал в подъезде, пока за ним не пришли сослуживцы.

Куртки и каски, как они сказали, с них сорвали протестующие. А им всего по 19-20 лет. Дети! И они защищали нас, стоя перед разъяренной и неуправляемой толпой. Александр Цой

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Блогер написал, что Мария загрузила парня и еще двоих раненых солдат в машину и отвезла их в воинскую часть через горящий и мятежный город.