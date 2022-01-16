Силовики долго не применяли оружие, считая происходящее мирным протестом – прокурор Алматы

Во время выступления на телеканале «Хабар 24» он привел хронологию страшных для Алматы первых январских дней.

Было повреждено одно из зданий прокуратуры, где в этот момент находился весь личный состав. Благодаря сотрудникам ЧС удалось сбить пламя. В это время преступники захватывали оружейные магазины, чтобы нападать на сотрудников правоохранительных органов. Прокурор города Алматы Берик Жуйриктаев

Он отметил, что, несмотря на все совершенные преступления, силовики оружие не применяли. По его словам, сотрудники силовых структур долго считали, что это просто сильно раздраженные участники мирного протеста, и работали по соответствующим алгоритмам.

Зато оружие активно стали применять боевики, в том числе и против мирных жителей. Более того, их стали использовать в качестве живого щита.

С 5 января в городе орудовали только бандиты и террористы. Это было не мирным протестом, а актом терроризма. Характер, подготовленность и синхронность действий говорят об их организованности. Прокурор города Алматы Берик Жуйриктаев