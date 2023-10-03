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Экс-прокурор Алматы Берик Жуйриктаев стал прокурором Павлодарской области

Экс-прокурор Алматы Берик Жуйриктаев стал прокурором Павлодарской области Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Бывший прокурор Алматы Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК 3 октября, по согласованию с президентом РК приказом Генпрокурора государственного советника юстиции 3-го класса Берика Жуйриктаева назначили прокурором Павлодарской области в порядке ротации.

С 2018 года Берик Жуйриктаев руководил прокуратурой Алматы.

Берик Куанышбекович Жуйриктаев родился в 1978 году, окончил университет "Туран". Служит в органах прокуратуры с 1999 года, когда стал помощником прокурора Медеуского района Алматы. В разные годы занимал должности прокурора Панфиловского района Алматинской области, прокурора Ауэзовского района Алматы, заместителя и первого заместителя прокурора города Алматы.

Вместо Берика Жуйриктаева прокурором Алматы назначили старшего советника юстиции Серика Карипбекова.

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