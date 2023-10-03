Экс-прокурор Алматы Берик Жуйриктаев стал прокурором Павлодарской области
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК 3 октября, по согласованию с президентом РК приказом Генпрокурора государственного советника юстиции 3-го класса Берика Жуйриктаева назначили прокурором Павлодарской области в порядке ротации.
С 2018 года Берик Жуйриктаев руководил прокуратурой Алматы.
Берик Куанышбекович Жуйриктаев родился в 1978 году, окончил университет "Туран". Служит в органах прокуратуры с 1999 года, когда стал помощником прокурора Медеуского района Алматы. В разные годы занимал должности прокурора Панфиловского района Алматинской области, прокурора Ауэзовского района Алматы, заместителя и первого заместителя прокурора города Алматы.
Вместо Берика Жуйриктаева прокурором Алматы назначили старшего советника юстиции Серика Карипбекова.