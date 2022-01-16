149 человек погибли во время беспорядков и нападений террористов в Алматы

Об этом в завершении своего выступления на одном из телеканалов рассказал глава Департамента полиции города Канат Таймерденов.

В ДП отметили, что подавляющее большинство убитых - это бандиты и террористы, а также погибшие от их рук мирные граждане.

Основное количество террористов было ликвидировано во время нападения на подразделения полиции и блокпосты в ночь с 5 на 6 января. Тогда боевики предприняли попытку вооруженного захвата городского департамента полиции, Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районных подразделений и здания местной полицейской службы.

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Также он рассказал, что за эти дни было совершено семь нападений на морги, и 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами. Здание ДП штурмовали до самого утра. В группе террористов работали снайперы, которые вели прицельный огонь по полицейским с крыши близлежащего здания.