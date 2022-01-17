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00:24 17.01.2022

В МВД прокомментировали видео избиения полицейских в Алматы

Толпа нападает на полицейских, избиение, МВД Фото: Zakon.kz
Во время массовых беспорядков в Алматы случаи нападения агрессивной толпы на полицейских были нередкими. Некоторые из таких моментов попали на видео. В МВД РК прокомментировали произошедшее, сообщает Zakon.kz.

Кадры снятые алматинцем Жандосом Курманбаевым разошлись по Казнету и вызвали широкий общественный резонанс.

На видео люди из числа «протестующих» избивают полицейских, уступающих им числом.

В МВД уточнили, что это 5 января, примерно 15:40. Пересечение улиц Шевченко-Сейфуллина в Алматы.

Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии направлялись в сторону площади Республики. Там в этот момент наблюдалось численное превосходство бесчинствующей толпы, которая в очередной раз пыталась захватить здание акимата. Все силы были направлены на площадь для сдерживания натиска нападавших. Бандиты отбили из идущей туда колонны несколько сотрудников, и группами каждого из них подвергли жестокому избиению. Пресс-секретарь МВД РК Айгерим Уразалиева

Подвергшиеся внезапному нападению полицейские получили тяжелые травмы. Сейчас их жизни уже ничто не угрожает.

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