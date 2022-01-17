00:24 17.01.2022
В МВД прокомментировали видео избиения полицейских в Алматы
Фото: Zakon.kz
Во время массовых беспорядков в Алматы случаи нападения агрессивной толпы на полицейских были нередкими. Некоторые из таких моментов попали на видео. В МВД РК прокомментировали произошедшее, сообщает Zakon.kz.
Кадры снятые алматинцем Жандосом Курманбаевым разошлись по Казнету и вызвали широкий общественный резонанс.
На видео люди из числа «протестующих» избивают полицейских, уступающих им числом.
В МВД уточнили, что это 5 января, примерно 15:40. Пересечение улиц Шевченко-Сейфуллина в Алматы.
Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии направлялись в сторону площади Республики. Там в этот момент наблюдалось численное превосходство бесчинствующей толпы, которая в очередной раз пыталась захватить здание акимата. Все силы были направлены на площадь для сдерживания натиска нападавших. Бандиты отбили из идущей туда колонны несколько сотрудников, и группами каждого из них подвергли жестокому избиению. Пресс-секретарь МВД РК Айгерим Уразалиева
Подвергшиеся внезапному нападению полицейские получили тяжелые травмы. Сейчас их жизни уже ничто не угрожает.