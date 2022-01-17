Захватившим заложников в синагоге был британец Малик Акрам - ФБР
Им оказался 44-летний Малик Фейсал Акрам из города Блэкберн, графство Ланкашир, говорится в пресс-релизе ФБР.
Специальный управляющий агент Мэттью ДеСарно из полевого офиса ФБР в Далласе подтвердил сегодня личность захватившего заложников в Колливилле, штат Техас. Это британский гражданин Малик Фейсал Акрам, возраст 44 — года. ФБР
Накануне он несколько часов удерживал в заложниках четырех человек в местной синагоге. Одного из них Акрам отпустил, остальные были освобождены бойцами спецназа, которые застрелили подозреваемого.
— Colleyville Police (@ColleyvillePD) January 16, 2022
For immediate release from @FBIDallas regarding the #Colleyville incident. pic.twitter.com/Bybpmao5JH
Как заявлял телеканалу неназванный представитель властей, вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» (Организация, запрещенная в Казахстане). В свою очередь адвокат осужденной Марва Элибиалли заявила телекомпании CNN, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной.
Президент США Джо Байден назвал «актом терроризма» захват заложников, приводит в воскресенье его слова пресс-пул Белого дома.
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