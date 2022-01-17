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00:57 17.01.2022

Захватившим заложников в синагоге был британец Малик Акрам - ФБР

Малик Фейсал Акрам, британец, синагога, ФБР Фото: pixabay
Федеральное бюро расследований обнародовало имя гражданина Великобритании, захватившего 15 января четырех заложников в синагоге в городе Колливилль, сообщает Zakon.kz.

Им оказался 44-летний Малик Фейсал Акрам из города Блэкберн, графство Ланкашир, говорится в пресс-релизе ФБР.

Специальный управляющий агент Мэттью ДеСарно из полевого офиса ФБР в Далласе подтвердил сегодня личность захватившего заложников в Колливилле, штат Техас. Это британский гражданин Малик Фейсал Акрам, возраст 44 — года. ФБР

Накануне он несколько часов удерживал в заложниках четырех человек в местной синагоге. Одного из них Акрам отпустил, остальные были освобождены бойцами спецназа, которые застрелили подозреваемого.

Как заявлял телеканалу неназванный представитель властей, вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» (Организация, запрещенная в Казахстане). В свою очередь адвокат осужденной Марва Элибиалли заявила телекомпании CNN, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной.

Президент США Джо Байден назвал «актом терроризма» захват заложников, приводит в воскресенье его слова пресс-пул Белого дома.

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