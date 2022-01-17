Королевство Тонга осталось без связи после извержения подводного вулкана

Жители Королевства Тонга осталась без связи после цунами, вызванного извержением подводного вулкана. Официальных сообщений о пострадавших и погибших на островах не поступало, сообщает Sky News.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что был поврежден основной подводный кабель. Тем не менее в некоторых районах островов восстанавливается электроснабжение, а мобильные телефоны постепенно подключают к сетям.

Спутниковые снимки запечатлели извержение вулкана 15 января, когда от взрыва в воздух поднялись клубы дыма.

Полинезийское королевство расположено в 2383 километрах к северо-востоку от Новой Зеландии.