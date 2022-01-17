Тимур Кулибаев пока остается президентом НОК РК – источник

В пресс-службе НОК РК заявили, что не владеют информацией о каких-либо изменениях в составе руководства комитета.

Тимур Кулибаев занимает должность президента НОК РК с 2015 года.

17 января стало известно, что он сложил с себя полномочия председателя президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».