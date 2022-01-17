10:37 17.01.2022
Тимур Кулибаев пока остается президентом НОК РК – источник
Фото: olympic.kz
Тимур Кулибаев пока остается президентом Национального олимпийского комитета РК. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил информированный источник.
В пресс-службе НОК РК заявили, что не владеют информацией о каких-либо изменениях в составе руководства комитета.
Тимур Кулибаев занимает должность президента НОК РК с 2015 года.
17 января стало известно, что он сложил с себя полномочия председателя президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП «Атамекен»
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