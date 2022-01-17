Несправедливое преследование Биртанова породило возмущение в обществе – адвокат

Адвокат Елжана Биртанова Дмитрий Куряченко рассказал, что в ноябре прошлого года Минздрав изъял у поставщика – компании Ericsson Nicola Tesla – сумму гарантии по платформе в полмиллиона долларов США. По его словам, это произошло в нарушение условий контракта о поставке информационной платформы.

Остается понять, кто и ради чего подвел Казахстан к напряжению отношений с дружественной Хорватией, толкнул Минздрав РК к безосновательному изъятию гарантии, создав угрозу международной судебной тяжбы. Это произошло несмотря на направленные в правительство РК письменные предостережения МИД и Минюста РК о том, что данный арбитраж для бюджета страны повлечет неоправданные и огромные затраты. Обращает на себя внимание интересный факт, что письмо об изъятии гарантии подписано не министром Цоем и даже не вице-министрами. Адвокат Дмитрий Куряченко

Он добавил, что за два месяца до изъятия гарантии, в сентябре 2021 года, руководство хорватской компании обращалось к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой предотвратить ущерб Казахстану от действий Минздрава.

Адвокат подчеркнул, что несправедливое преследование экс-главы Минздрава породило возмущение в обществе.

Экс-министр здравоохранения Биртанов и экс-вице-министр Абишев обвиняются в приемке у Ericsson Nicola Tesla нерабочей платформы, хотя этот домысел отвергается не только Биртановым и Абишевым, но и хорватской стороной, и материалами дела. В декабре 2020 года через суд города Загреб гендиректор Ericsson Nicola Tesla представила неопровержимые доказательства. Также в июле и октябре 2021 года компания направила своих экспертов в Нур-Султан для оценки состояния платформы совместно с Минздравом. Подробные отчеты компании от 31 июля и акт техсостояния платформы от 1 ноября 2021 года, подписанный Минздравом и Ericsson Nicola Tesla, подтверждают готовность платформы в соответствии с контрактом и опровергают версию следствия. Дмитрий Куряченко

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla. Биртанов находится под домашним арестом уже более года.