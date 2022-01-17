13:28 17.01.2022
Принимали ли студенты участие в январских беспорядках – ответ МОН
Фото: pixabay
Директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Адлет Тойбаев рассказал, принимали ли казахстанские студенты участие в январских беспорядках, передает корреспондент Zakon.kz.
У нас нет официальной информации, что студенты принимали участие. Период являлся каникулярным, и в общежитиях студентов не было. Поэтому говорить, что кто-либо участвовал или нет, мы не можем. Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Адлет Тойбаев
Он отметил, что в общежитиях во время беспорядков находилось около 5 тыс. иностранных студентов.
Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что 4578 человек пострадали и 225 погибли во время беспорядков и террористических атак по всему Казахстану.