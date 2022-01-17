Принимали ли студенты участие в январских беспорядках – ответ МОН

У нас нет официальной информации, что студенты принимали участие. Период являлся каникулярным, и в общежитиях студентов не было. Поэтому говорить, что кто-либо участвовал или нет, мы не можем. Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Адлет Тойбаев

Он отметил, что в общежитиях во время беспорядков находилось около 5 тыс. иностранных студентов.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что 4578 человек пострадали и 225 погибли во время беспорядков и террористических атак по всему Казахстану.