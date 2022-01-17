Студенты в Казахстане будут учиться в смешанном формате

Весенний семестр для студентов начнется с 24 января. В министерстве отметили, что вузы могут использовать каскадный метод обучения, то есть для минимизации скопления студентов начало обучения может быть организовано в поэтапном режиме в период с 24 января по 6 февраля, в зависимости от курса обучения и направлений подготовки. К примеру, если обучение для студентов первого курса начнется с 24 января, то второго курса – с 31 января, а для третьих и четвертых курсов – с 7 февраля.

Обучение в весеннем семестре будет в традиционном и смешанном форматах. По решению вуза образовательный процесс может быть полностью организован в традиционном формате или смешанном. К примеру, лекции будут проводиться онлайн, а практические, семинарские, лабораторные занятия – офлайн. Практика обучающихся также будет проводиться в офлайн-режиме. В случае нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе в срок до 7 февраля вузы могут начать обучение в онлайн-режиме и после перейти на традиционный или смешанный форматы обучения. Также по согласованию с министерством допускается организация образовательного процесса в онлайн-формате для обучающихся первого курса. Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Адлет Тойбаев

Он добавил, что студентов в учебные заведения будут впускать строго по приложению Ashyq и в масках.

Ранее стало известно, как будут учиться школьники в третьей четверти.