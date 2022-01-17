16:42 17.01.2022
Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства по «Самрук-Казына» — Уали
Фото: sk.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев ожидает конкретных предложений и действий от правительства и госкомиссии по вопросам приватизации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает Zakon.kz.
Об этом он написал в Facebook.
Как известно, 11 января на пленарном заседании Мажилиса глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости глубокой трансформации деятельности фонда «Самрук-Казына». Портфельные компании фонда являются системообразующими для национальной экономики. Поэтому сейчас именно от фонда зависит решение задач по структурной перестройке экономики и направлению ресурсов на благо народа.Берик Уали
Как отметил пресс-секретарь главы государства, президент считает, что правительству следует в первую очередь заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки.
Требуется также изменить характер взаимоотношений между «Самрук-Казына» и правительством, чтобы увеличить направление доходов в пользу интересов государства и народа.Берик Уали
Также он отметил, что «Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства обеспечить формирование реальной конкурентной среды в ключевых сферах экономики и прозрачность закупок фонда и национальных компаний».
По мнению главы государства, необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда «Самрук-Казына». При этом важно добиться прозрачности приватизации, без чего невозможно структурное преобразование экономики. Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства и государственной комиссии по вопросам приватизации.Берик Уали
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента РК заявил, что предстоит пересмотреть порядок закупок «Самрук-Казына» и других нацкомпаний.