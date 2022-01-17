Систему оплаты труда сотрудников ЦОНов пересмотрят в Казахстане – Мусин

Как заявил глава МЦРИАП РК, ежедневно он получает много сообщений от сотрудников НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» с просьбой повлиять на изменение зарплат.

На сотрудников ЦОНов ложится огромная нагрузка. Наши фронт-офисы – лицо государства, ведь сотрудник ЦОНа – единственный способ получение госуслуги офлайн. Багдат Мусин

По словам министра, в эти выходные он обсудил ситуацию с руководящим составом «Правительства для граждан».

Поручил Адилю Галымжановичу (председателю правления НАО «ГК «Правительство для граждан» Кожихову. – Прим. ред.) выработать план по повышению зарплат и, в целом, пересмотреть систему оплаты труда и вознаграждений. Багдат Мусин

Он отметил, что «новую систему оплаты труда важно проработать с представителями от коллективов из областей».

Есть отдельная категория сотрудников, которые на протяжении пяти лет работают без каких-либо изменений по зарплате. Важно проработать этот вопрос, чтобы сотрудники и их семьи уже в марте смогли почувствовать эти изменения. Багдат Мусин

17 января в Казахстане полностью восстановлена работа всех спецЦОНов.