Землетрясение в Алматы: Мусин готов разработать систему массового оповещения за два месяца

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, как можно внедрить в Казахстане систему массового оповещения граждан о ЧС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин напомнил, что в 2022-2023 годах Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с МЧС протестировало систему мгновенного оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях с применением технологии Cell Broadcast.

"Эта система представляет собой новый подход к массовому оповещению, отличающийся от традиционных SMS-оповещений. В отличие от SMS-оповещений, предназначенных для однократных коммуникаций, технология Cell Broadcast разработана для эффективного оповещения миллионов граждан о чрезвычайных ситуациях на определенной территории, обеспечивая мгновенную и массовую рассылку. Система Cell Broadcast становится необходимой в случаях, требующих немедленного уведомления о чрезвычайной ситуации, таких как природные бедствия, например, паводки, пожары или террористические положения", – отметил министр.

По его словам, ряд стран, находящихся в сейсмологически нестабильных регионах, уже используют такую технологию массового оповещения. К примеру, в США тестирование этой системы провели на национальном уровне в 2023 году.

"Там используется система "беспроводных экстренных оповещений", которые выглядят как текстовые сообщения, но с индивидуальным звуковым и вибрационным сигналом, чтобы привлечь внимание пользователей. МЦРИАП сообщало всем заинтересованным ведомствам о готовности к реализации технологии мгновенного оповещения Cell Broadcast в Казахстане при выделении средств", – подчеркнул глава МЦРИАП.

Технология Cell Broadcast, добавил Мусин, требует разработки информационной системы и проведения интеграции со всеми операторами связи.

"Существует некоторая путаница между системой детекции сейсмической активности и мгновенного массового оповещения. Система детекции сейсмической активности устанавливает оборудование для выявления подземных толчков, а система мгновенного оповещения использует технологию Cell Broadcast для оперативного и широкомасштабного оповещения жителей. Для того, чтобы исключить такого рода путаницу, сейчас ДЧС города Алматы с акиматом работают над полноценной реализацией системы детекции. После ее готовности необходимо провести тщательную интеграцию с системой Cell Broadcast. При полноценной реализации и правильной интеграции двух систем при происхождении детекции в сейсмологической системе будет автоматически генерироваться оповещение для всех жителей города Алматы, а также данную систему можно будет использовать и при других обстоятельствах ЧС", – пояснил глава МЦРИАП.

По словам Багдата Мусина, этот подход к системе мгновенного оповещения предлагают к реализации как самую оптимальную и прошедшую тестирование технологию.

Окончательное решение о необходимости внедрить такое техническое решение будет принимать МЧС, а Министерство цифрового развития при наличии необходимого финансирования готово полноценно разработать такую систему в течение двух месяцев, заявил Мусин.

Ранее в МЦРИАП признали, что система оповещения о ЧС в Токио все-таки лучше, чем в Казахстане.