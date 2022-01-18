Изменить подходы в финансировании здравоохранения предлагают в Минздраве

Как отмечается, с 1 января 2020 года модель финансирования медицинской помощи функционирует через закуп и оплату медицинской помощи фондом из двух источников финансирования:

трансферты республиканского бюджета через казначейство на оплату оказанных услуг в рамках ГОБМП; активы ФСМС, которые могут быть использованы исключительно для оплаты услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи, сформированные за счет отчислений, взносов на ОСМС.

Указывается, что опыт двух лет реализации системы ОСМС в Казахстане показал ряд недостатков существующих подходов к финансированию здравоохранения, нивелирование которых позволит устранить барьеры при получении населением медицинских услуг.

Так, в настоящее время около 3 млн человек остаются вне системы ОСМС, в том числе порядка 1,6 млн человек по причине нерегулярности платежей, 1,4 млн человек – из-за отсутствия платежей, что ограничивает доступ к медицинским услугам в пакете ОСМС, в частности, к консультативно-диагностической помощи на амбулаторном уровне и плановой стационарной помощи.

Ограниченная доступность консультативно-диагностической помощи приводит к росту потребления стационарной помощи за счет экстренных обращений и удорожания стоимости оказания медицинской помощи в целом.

Как отмечают в Минздраве, данные обстоятельства противоречат принципу доступности амбулаторно-поликлинической помощи, который является приоритетом развития системы здравоохранения уже на протяжении нескольких лет.

Похожая ситуация складывается при возникновении потребности в плановой медицинской помощи для лиц, не являющихся потребителями медицинской помощи в системе ОСМС. Данные лица, в случае отсутствия возможности оплатить взносы в систему ОСМС, не имеют права на плановую стационарную помощь, и попадают в стационар при наступлении экстренного состояния, что не отвечает принципу социального государства, при этом значительно возрастают затраты медицинской организации на помощь данному пациенту. В целом, указанные системные недостатки приводят к несвоевременному оказанию медицинской помощи и способствуют росту инвалидизации и смертности. Минздрав

В связи с чем в Минздраве предлагают следующие изменения подходов по финансированию медицинской помощи:

в вопросах финансирования медицинской помощи вместо источника финансирования определить первоочередным принципом потребности населения в медицинских услугах. Финансовые средства республиканского бюджета и активов фонда консолидировать на едином счете Национального банка и направлять на финансирование медицинских услуг согласно потребностям населения без разграничения сумм по пакетам ГОБМП и ОСМС. Для этого потребуется внедрить целевой взнос государства для обеспечения ГОБМП (базовые гарантии). Таким образом будет реализована концепция стратегического закупа медицинских услуг Единым плательщиком для населения; внесение дополнений в перечни медицинской помощи в рамках ГОБМП для охвата базовых и жизненно необходимых медицинских услуг; внесение изменений в НПА бюджетного и банковского законодательства в части определения целевого взноса государства; интеграция информационных систем Национального банка и банков второго уровня.

Довести охват населения системой ОСМС до 100% предлагается путем добавления 16-й льготной категории граждан, взносы за которых производит государство (за счет средств МИО), речь идет о казахстанцах, отчисления и взносы за которых в систему ОСМС не поступали.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 февраля.