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14:26 18.01.2022

Сагинтаев встретился с семьей алматинки, погибшей во время беспорядков

Бакытжан Сагинтаев, алматинка, гибель, семья, встреча Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с мужем Жанар Утегеновой, погибшей во время беспорядков, передает Zakon.kz.
Аким города Бакытжан Сагинтаев встретился с Нурсултаном Буркитбаевым, выразил ему искренние соболезнования в связи с гибелью супруги, а также взял на личный контроль его просьбу оказать помощь в улучшении жилищных условий.Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве напомнили, что вечером 5 января Жанар Утегенова была вынуждена выйти на улицу, несмотря на неспокойную обстановку в городе, так как ее новорожденному ребенку срочно требовались лекарства. 35-летняя женщина попала под обстрел террористов и от полученных травм скончалась. Ее супруг - Нурсултан Буркитбаев остался вдовцом с четырьмя детьми 2014, 2017, 2019 и 2021 годов рождения. Супруги с детьми жили в арендованной времянке.

16 января глава Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что в городе во время массовых беспорядков и нападений террористов погибли 149 человек, 11 из них — сотрудники правоохранительных органов.

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