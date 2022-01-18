В Нур-Султане уволился полицейский, «превративший» адвоката в обвиняемую

21 декабря Zakon.kz рассказывал , что адвокат Саида Сулейменова, которая защищала интересы троих потерпевших, в рапорте полицейского из статуса защитника перешла в категорию обвиняемой.

Начальник полиции Нур-Султана Ержан Саденов извинился перед ней и поручил провести служебную проверку. Сообщалось, что по ее результатам сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Но в итоге полицейский, который ошибся, уволился из органов внутренних дел. А ошибку все-таки исправили.