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14:32 18.01.2022

В Нур-Султане уволился полицейский, «превративший» адвоката в обвиняемую

Сотрудник полиции Алматы Фото: Zakon.kz
Адвокат из Нур-Султана Саида Сулейменова рассказала, что по ошибке полицейского из статуса защитника перешла в категорию обвиняемой. В столичном Департаменте полиции сообщили, что сотрудник уволился, передает Zakon.kz.

21 декабря Zakon.kz рассказывал , что адвокат Саида Сулейменова, которая защищала интересы троих потерпевших, в рапорте полицейского из статуса защитника перешла в категорию обвиняемой.

Начальник полиции Нур-Султана Ержан Саденов извинился перед ней и поручил провести служебную проверку. Сообщалось, что по ее результатам сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Но в итоге полицейский, который ошибся, уволился из органов внутренних дел. А ошибку все-таки исправили.

По результатам сообщаем, что в материалах дела допущенные ошибки участковым инспектором полиции Управления полиции района «Сарыарка» устранены и принято процессуальное решение. Результатами служебного расследования вина участкового инспектора полиции в совершении дисциплинарного проступка доказана. Однако, учитывая, что он подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по собственному желанию, принято решение ограничиться этим. Первый заместитель начальника Департамента полиции Нур-Султана Бакитжан Малыбаев
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