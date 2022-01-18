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20:03 18.01.2022

Общественный транспорт в Алматы возвращается к обычному графику работы

Общественный транспорт возобновляет работу Фото: Zakon.kz
С 19 января текущего года движение общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и метрополитена) будет осуществляться в обычном режиме, сообщает Zakon.kz.

Это связано с завершением режима ЧП и комендантского часа в Алматы.

Как сообщили в Управлении городской мобильности Алматы, общественный транспорт будет работать с 6:00 до 23:00. Метрополитен – с 6:00 до 00:00.

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