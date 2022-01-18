20:03 18.01.2022
Общественный транспорт в Алматы возвращается к обычному графику работы
Фото: Zakon.kz
С 19 января текущего года движение общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и метрополитена) будет осуществляться в обычном режиме, сообщает Zakon.kz.
Это связано с завершением режима ЧП и комендантского часа в Алматы.
Как сообщили в Управлении городской мобильности Алматы, общественный транспорт будет работать с 6:00 до 23:00. Метрополитен – с 6:00 до 00:00.
Режим ЧП в Алматы завершится 19 января – комендатура
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