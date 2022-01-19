12:04 19.01.2022
В Алматы частично перекрыли некоторые улицы
Фото: Zakon.kz
По данным ведомства, 19 января в городе будет проводиться антитеррористическая операция.
Временно перекрыто дорожное движение на следующих участках:
- по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях;
- по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева, в восточном и западном направлениях.
Просим граждан с понимаем отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД.Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Напомним, что с 00:00 19 января в Алматы прекратилось действие режима чрезвычайного положения, а также отменен комендантский час.
Однако, в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности.