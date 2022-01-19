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Законодательство РК
13:17 19.01.2022

Все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме – КГА

аэропорты, работа, штатный режим, кга Фото: Zakon.kz/Радмир Фахрутдинов
В Казахстане все аэропорты возобновили работу в штатном режиме в связи с отменой режима ЧП и комендантского часа, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В связи с завершением комендантского часа все аэропорты республики работают в прежнем режиме.Пресс-служба КГА МИИР РК

Как уточняется, с 18 января аэропорт Талдыкоргана функционирует в штатном режиме.

В настоящее время возобновлены внутренние рейсы по направлениям Нур-Султан – Талдыкорган (три рейса), Талдыкорган – Туркестан (два раза).Пресс-служба КГА МИИР РК

Напомним, в Казахстане с 00:00 19 января прекратилось действие режима чрезвычайного положения, а также отменен комендантский час.

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