13:17 19.01.2022
Все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме – КГА
Фото: Zakon.kz/Радмир Фахрутдинов
В Казахстане все аэропорты возобновили работу в штатном режиме в связи с отменой режима ЧП и комендантского часа, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
В связи с завершением комендантского часа все аэропорты республики работают в прежнем режиме.Пресс-служба КГА МИИР РК
Как уточняется, с 18 января аэропорт Талдыкоргана функционирует в штатном режиме.
В настоящее время возобновлены внутренние рейсы по направлениям Нур-Султан – Талдыкорган (три рейса), Талдыкорган – Туркестан (два раза).Пресс-служба КГА МИИР РК
Напомним, в Казахстане с 00:00 19 января прекратилось действие режима чрезвычайного положения, а также отменен комендантский час.
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