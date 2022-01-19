Все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме – КГА

Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В связи с завершением комендантского часа все аэропорты республики работают в прежнем режиме. Пресс-служба КГА МИИР РК

Как уточняется, с 18 января аэропорт Талдыкоргана функционирует в штатном режиме.

В настоящее время возобновлены внутренние рейсы по направлениям Нур-Султан – Талдыкорган (три рейса), Талдыкорган – Туркестан (два раза). Пресс-служба КГА МИИР РК

Напомним, в Казахстане с 00:00 19 января прекратилось действие режима чрезвычайного положения, а также отменен комендантский час.