Отмена режима ЧП – Казахстан возвращается к обычной жизни

Об этом накануне сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Берик Уали

Ранее президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах республики.

Вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения. Берик Уали

При этом в Алматы продолжается антитеррористическая операция и сохраняется «красный» уровень террористической опасности.

В алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом напомнили, что в мегаполисе введено круглосуточное патрулирование полицейскими, военнослужащими и нацгвардейцами. Продолжают действовать блокпосты.

При критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов. Штаб Алматы по борьбе с терроризмом

«Красный» уровень террористической опасности также сохранен в Алматинской области.

На территории региона проводятся подворовые и квартирные обходы, также будет осуществляться проверка автотранспорта. Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что особое внимание правоохранители уделяют профилактике правонарушений в общественных местах.

Планируется усиление нарядов патрульной полиции и проведение мероприятий, направленных на выявление незаконного ношения и хранения запрещенных предметов. Пресс-служба ДП Алматинской области

Напомним, беспорядки в Казахстане начались 5 января. В связи с этим президент РК Касым-Жомарт Токаев по всей стране ввел режим ЧП.

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18 января Министерство внутренних дел РК обратилось к населению с просьбой о добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов, которые были похищены в ходе массовых беспорядков из оружейных магазинов, зданий правоохранительных и специальных органов преступниками.