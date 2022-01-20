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07:21 20.01.2022

В США не вернутся к локдаунам из-за «Омикрона»

Локдаун в США Фото: pixabay
Президент США Джо Байден отметил, что в стране не будет также практиковаться закрытие школ. Глава Белого дома объяснил это мерами по борьбе с COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Президент Соединенных Штатов в ходе пресс-конференции подчеркнул, что страна находится в лучшем положении по COVID-19, чем год назад.

Он напомнил, что власти выделили 130 млрд долларов на меры по борьбе с распространением нового штамма. К этой сумме добавили еще 10 млрд для ПЦР-тестирования в школах.

Не все потратили эти средства. Я призываю власти штатов использовать эти деньги для защиты детей и открытия школ. Я не собираюсь сдаваться и принимать все так, как есть сейчас. Некоторые люди могут назвать то, что происходит сейчас, новой нормой. Я называю это работой, которая еще не закончена. Все наладится. Мы движемся к тому времени, когда COVID-19 не будет нарушать нашу повседневную жизнь.Президент США Джо Байден

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии было выявлено более 68 млн заболевших КВИ, умерли свыше 855,6 тысяч человек.

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