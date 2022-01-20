Новый депутат возглавил комитет в Сенате

На должность председателя Комитета по социально-культурному развитию и науке предлагается кандидатура Исабаева Бейбита Оксикбаевича. Он работал руководителем представительства в Парламенте и на других должностях. Достойно работал несколько лет, с учетом его опыта мы считаем, что он достоин будет являться председателем Комитета по социально-культурному развитию развитию и науки. Депутат Сената Нариман Турегалиев

Все присутствующие депутаты проголосовали за его кандидатуру.

Ранее эту должность занимал Мурат Бактиярулы. По словам председателя Сената Маулена Ашимбаева, он решил сменить должность по собственному желанию.

Мурат Бактиярулы на протяжении многих лет руководил этим комитетом, внес большой вклад в принятие важных законов, проведение парламентских слушаний, правительственных часов, в решение социально-культурных и научных вопросов. Теперь он будет работать в составе Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев

13 января указом главы государства Бейбит Исабаев был назначен депутатом Сената.