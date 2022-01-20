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10:49 20.01.2022

Казахстанский полиглот поступил в Гонконгский университет

семей, Данил Томилов, полиглот, гонконг, университет, поступление Фото: sm.nis.edu.kz
Семейский полиглот Данил Томилов поступил в Гонконгский университет, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления города Семея, Данил Томилов является учеником 12-го класса НИШ.

Он получил полный грант и возможность учиться в университете Линнань (Гонконг). Данил – один из лучших учеников нашей школы. На днях стало известно, что юный интеллектуал стал студентом зарубежного вуза.Пресс-служба НИШ Семея

В свою очередь школьник объяснил, почему хотел учиться в области общественно-политических наук.

Мне нравится работать с людьми. Вот почему я хотел учиться в области общественно-политических наук. Также мне импонирует видение и слоган университета, которые показывают, что они нацелены на работу с общественностью и развитием критических навыков их студентов. Я смогу после окончания университета работать на госслужбе или в негосударственных организациях, направленных на работу с общественностью.Данил Томилов

Также семейский полиглот рассказал, с чем он планирует связать свое будущее.

Хочу в будущем развиваться в области политики, но взять minor в экономике, и планирую связать свое будущее с международным правом, экономикой и политикой (как основы моих знаний).Данил Томилов

В НИШ отметили, что школьник учится в классе с казахским языком обучения и в совершенстве владеет несколькими языками.

Многоязычие помогает ему стать активным волонтером, преподавая уроки английского языка детям из детского дома.Пресс-служба НИШ Семея

Отмечается, что в прошлом году четыре выпускника НИШ Семея получили гранты Университета Линнань.

Университет Линнань — общественный гуманитарный университет, расположенный в Гонконге (район Тхюньмунь). Основан в 1888 году в Гуанчжоу, с 1967 года началась история гонконгского отделения. Член Ассоциации христианских университетов и колледжей Азии.

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