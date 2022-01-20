Казахстанский полиглот поступил в Гонконгский университет

Как сообщили в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления города Семея, Данил Томилов является учеником 12-го класса НИШ.

Он получил полный грант и возможность учиться в университете Линнань (Гонконг). Данил – один из лучших учеников нашей школы. На днях стало известно, что юный интеллектуал стал студентом зарубежного вуза. Пресс-служба НИШ Семея

В свою очередь школьник объяснил, почему хотел учиться в области общественно-политических наук.

Мне нравится работать с людьми. Вот почему я хотел учиться в области общественно-политических наук. Также мне импонирует видение и слоган университета, которые показывают, что они нацелены на работу с общественностью и развитием критических навыков их студентов. Я смогу после окончания университета работать на госслужбе или в негосударственных организациях, направленных на работу с общественностью. Данил Томилов

Также семейский полиглот рассказал, с чем он планирует связать свое будущее.

Хочу в будущем развиваться в области политики, но взять minor в экономике, и планирую связать свое будущее с международным правом, экономикой и политикой (как основы моих знаний). Данил Томилов

В НИШ отметили, что школьник учится в классе с казахским языком обучения и в совершенстве владеет несколькими языками.

Многоязычие помогает ему стать активным волонтером, преподавая уроки английского языка детям из детского дома. Пресс-служба НИШ Семея

Отмечается, что в прошлом году четыре выпускника НИШ Семея получили гранты Университета Линнань.