Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Шымкенте заблудившемуся водителю большегруза помог полицейский-полиглот

В Шымкенте заблудившемуся водителю большегруза помог полицейский-полиглот, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 18:28 Фото: Zakon.kz
Заблудившемуся водителю большегруза помог полицейский-полиглот из Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Полицейский Нурдаулет Елгельдиев заметил фуру вдоль дороги на одной из оживленных улиц города,  выяснил у дальнобойщика обстоятельства остановки.

Оказалось, что водитель из Турции сбился с пути и не мог найти выезд в Узбекистан. Патрульные инспекторы сопроводили фуру до границы города и разъяснили маршрут дальнейшего движения.

Как рассказали в ДП, служащий в рядах полиции восемь лет Нурдаулет, помимо казахского и русского, в совершенстве владеет турецким, английским, узбекским и кыргызским языками.

"Со школьных лет мне нравилось говорить на разных языках. Изучение этих языков далось мне довольно легко. Отучился в Турции 4,5 года. Вернулся в страну и поступил на юриста", – рассказал страж порядка.

По словам Нурдаулета, благодаря знанию языков он не раз помогал иностранцам и активно использует свои знания в ежедневной жизни.


Читайте также

акция в Шымкенте
Акция "Таза Қазақстан" продолжается в Шымкенте
Лариса Черненко
Шымкент 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: