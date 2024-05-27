В Шымкенте заблудившемуся водителю большегруза помог полицейский-полиглот

Заблудившемуся водителю большегруза помог полицейский-полиглот из Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Полицейский Нурдаулет Елгельдиев заметил фуру вдоль дороги на одной из оживленных улиц города, выяснил у дальнобойщика обстоятельства остановки.

Оказалось, что водитель из Турции сбился с пути и не мог найти выезд в Узбекистан. Патрульные инспекторы сопроводили фуру до границы города и разъяснили маршрут дальнейшего движения.

Как рассказали в ДП, служащий в рядах полиции восемь лет Нурдаулет, помимо казахского и русского, в совершенстве владеет турецким, английским, узбекским и кыргызским языками.

"Со школьных лет мне нравилось говорить на разных языках. Изучение этих языков далось мне довольно легко. Отучился в Турции 4,5 года. Вернулся в страну и поступил на юриста", – рассказал страж порядка.

По словам Нурдаулета, благодаря знанию языков он не раз помогал иностранцам и активно использует свои знания в ежедневной жизни.



