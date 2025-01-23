#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
520.91
544.25
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
520.91
544.25
5.29
Общество

Как будут учиться школьники и студенты Астаны 24 января

Компьютерный класс, школа, ученики младших классов, школьники за компьютером , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 18:33 Фото: primeminister.kz
В Управлении образования Астаны сегодня, 23 января 2025 года, вновь сделали заявление касательно формата обучения школьников и студентов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что завтра школьники и студенты первой смены тоже будут учиться онлайн.

"В связи с ухудшением погодных условий 24 января 2025 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения".Управление образования Астаны

Напомним, что 23 января из-за мороза школьников и студентов колледжей первой смены перевели на дистанционку. Затем на онлайн-обучение отправили и вторую смену.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
В Минторговли сделали важное заявление по ценам на картофель
Общество
18:50, Сегодня
В Минторговли сделали важное заявление по ценам на картофель
Внимание водителям: ограничение движения на ряде автодорог ввели сразу в трех областях Казахстана
Общество
18:24, Сегодня
Внимание водителям: ограничение движения на ряде автодорог ввели сразу в трех областях Казахстана
Футбольного менеджера в Павлодаре приговорили к пожизненному заключению за педофилию
Общество
18:05, Сегодня
Футбольного менеджера в Павлодаре приговорили к пожизненному заключению за педофилию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: