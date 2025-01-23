Как будут учиться школьники и студенты Астаны 24 января

В Управлении образования Астаны сегодня, 23 января 2025 года, вновь сделали заявление касательно формата обучения школьников и студентов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что завтра школьники и студенты первой смены тоже будут учиться онлайн.

"В связи с ухудшением погодных условий 24 января 2025 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения". Управление образования Астаны

Напомним, что 23 января из-за мороза школьников и студентов колледжей первой смены перевели на дистанционку. Затем на онлайн-обучение отправили и вторую смену.