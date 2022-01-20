Сагинтаев рассказал, где можно купить говядину за 2050 тенге

Будут продолжены системные меры для сдерживания цен на социально значимые продукты. На это из местного бюджета выделено 11 млрд тенге. За счет выделенных средств ведется реализация всех 19 наименований социально значимых продуктов и товаров сети Magnum и 12 – сети Toimart по сниженным ценам. В среднем в двух сетях цены на овощи на 30-50% ниже рыночных, на мясную продукцию – на 10-15%, бакалею – на 10-30%. Бакытжан Сагинтаев

По его словам, на семи продовольственных рынках, таких как «Зеленый базар», «Ак-Булак», «Оптовка», «Сарыарка», «Тастак», «Тау-Самал», «Алматы-1», ярмарка Турксиб, продолжают работать социальные лавки.

На точках реализуется овощная бакалейная продукция по ценам в полтора-два раза ниже рыночных. Бакытжан Сагинтаев

Также аким рассказал, где в Алматы можно купить говядину за 2050 тенге.

Запущены мясные лавки на пяти рынках: «Жулдыз», «Орбита», «Тау-Самал», «Арыстан» и «Тастак», где реализуется мясо говядины по 2050 тенге за кг. Бакытжан Сагинтаев

Ранее аким мегаполиса рассказал, когда запустят две станции метро в Алматы, а также о том, как помогут пострадавшему во время беспорядков бизнесу.