Эпидемиолог рассказал, дети какого возраста наиболее подвержены заражению «Омикроном»

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Александр Горелов отметил, что впервые у детей такого возраста стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.

Журналисты ТАСС задали доктору вопрос: «Для какой категории граждан «омикрон-штамм» представляет наибольшую опасность?».

Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно он опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея. Александр Горелов

Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.

Горелов добавил, что согласно зарубежным исследованиям, перенесенная коронавирусная инфекция во время беременности может повлиять на развитие будущего ребенка.

В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние. Александр Горелов

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки.

20 января в Казахстане зафиксирован резкий рост новых случаев коронавируса за сутки.