Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:49 20.01.2022

Эпидемиолог рассказал, дети какого возраста наиболее подвержены заражению «Омикроном»

новый штамм коронавируса Фото: Zakon.kz
Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что «омикрон-штамм» коронавируса представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, передает Zakon.kz.

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Александр Горелов отметил, что впервые у детей такого возраста стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.

Журналисты ТАСС задали доктору вопрос: «Для какой категории граждан «омикрон-штамм» представляет наибольшую опасность?».

Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно он опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея.Александр Горелов

Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.

Горелов добавил, что согласно зарубежным исследованиям, перенесенная коронавирусная инфекция во время беременности может повлиять на развитие будущего ребенка.

В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние.Александр Горелов

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки.

20 января в Казахстане зафиксирован резкий рост новых случаев коронавируса за сутки.

Новость по теме

Заразность суперраспространителей при «Омикроне» станет выше – вирусолог

Оксана Житникова
COVID-19 Омикрон-штамм
Мажилис одобрил поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в АНК и Совбезе
19.01.2022
Токаев гарантировал неприкосновенность контрактов и беспощадную борьбу с коррупцией
19.01.2022
Эксперт рассказал, что ставки утильсбора не влияют на цену автомобилей
19.01.2022
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
19.01.2022
Акбулакскому стрелку продлили арест
19.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости