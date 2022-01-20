Астрологи составили рейтинг идеальных мужчин по знакам зодиака

По информации 5 канала, астрологи составили рейтинг мужчин-партнеров от самого лучшего к самому худшему.

Скорпион

По пятибалльной шкале этому мужчине можно смело поставить самую высокую оценку. Он не только обаятелен, сексуален и харизматичен, но и очень умен.

Несмотря на чертовски привлекательную внешность, партнерше Скорпиона не стоит мучиться от ревности: этот мужчина — один из немногих, кто всегда верен своей избраннице и готов ради нее на настоящие подвиги.

Близнец

Представитель этого знака зодиака — галантный и щедрый кавалер. Он — настоящий рыцарь, который точно знает, как осчастливить свою вторую половинку.

Астрологи советуют женщинам сделать все возможное и невозможное, чтобы влюбить в себя Близнеца, потому что он будет не только прекрасным супругом, но и идеальным отцом для детей. Этот мужчина не разочарует вас и выполнит все свои обещания.

Весы

Если рядом с женщиной партнер-Весы, ее можно смело поздравить: она нашла того самого принца. Он заботлив, внимателен, избегает конфликтов и готов рискнуть всем, что имеет, ради счастья и благополучия семьи.

Берегите такого мужчину, ведь желающих завоевать его сердце будет немало.

Овен

Представитель этого знака зодиака поначалу может показаться властным и чересчур закрытым человеком. Однако это лишь первое впечатление. На самом деле Овен привык держать все под контролем и просто не может позволить себе расслабиться.

Если вы дадите шанс этому мужчине, то вскоре с удивлением заметите: он — один из самых нежных, романтичных и открытых мужчин.

Рак

Честный, добрый и ответственный — именно так можно охарактеризовать партнера, рожденного под знаком Рака. Этот мужчина никогда не обидит избранницу и всегда будет прислушиваться к ее мнению. Рак — щедрый, бескорыстный, вдумчивый и очень любящий человек.

Главная его особенность — он никогда не скупится на комплименты и приятные сюрпризы, что не может не радовать его партнершу.

Лев

Страстный, раскрепощенный и в то же время нежный мужчина-Лев подарит избраннице настоящие эмоции. Возможно, поначалу всепоглощающая пылкость испугает его партнершу.

Такое поведение лишь следствие того, что Лев действительно влюблен. А в этом состоянии он готов на любые подвиги.

Водолей

Представитель этого знака — хитрое создание. Он остроумен и обаятелен, однако некоторые особенности в его поведении могут напугать окружающих. Но если вы без ума от эксцентричных и непредсказуемых мужчин, то почти наверняка будете счастливы с Водолеем.

Не стоит забывать: этот мужчина очень подвержен переменам настроения, вследствие чего нередко бывает ветреным.

Стрелец

Этого мужчину астрологи характеризуют как самого пассивного человека. Он слишком нерешителен, из-за чего практически всегда остается без пары. Сделать первый шаг для Стрельца — что-то из области фантастики. Зачастую и общение с ними окружающим дается нелегко.

Если этот человек вам действительно интересен, придется приложить усилия, чтобы добиться от него взаимности.

Козерог

Мужчина, рожденный под этим знаком, сам не знает, чего хочет от жизни. Он уперт и решителен, однако редко точно понимает, зачем поступил так или иначе. Козерог слишком многого требует от окружающих, в то время как сам не готов тратить жизненную энергию на другого человека. Чтобы оправдать ожидания такого партнера, вам поможет разве что удача.

Если хотите завоевать сердце этого мужчины, приготовьтесь все время терпеть невероятное давление.

Дева

Жуткий ревнивец, скандалист и спорщик — это тот самый мужчина-Дева. В отношениях этот человек не терпит панибратства, желая, чтобы вторая половинка целиком и полностью ему подчинялась. По сути, это тот тип мужчин, которые день и ночь контролируют вторую половинку, не давая свободно вздохнуть.

Изменить такого человека точно не получится. Однако если вы действительно его любите, будьте готовы пойти на большие жертвы ради таких отношений.

Телец

Обязательства и ответственность — о существовании этих понятий мужчина-Телец даже не догадывается. Он невероятно эгоистичен и редко ставит отношения с избранницей на первый план. Главное для него — успешная карьера и личная удовлетворенность. Такой партнер вряд ли будет прикладывать усилия, чтобы создать семью и сохранить брак.

В окружении его зовут не иначе как безнадежным холостяком. Но, кажется, он этому только рад.

Рыбы

Сильный, но ранимый, ответственный, но нерешительный, жесткий, но сентиментальный — все это мужчина-Рыбы. Сотканный сплошь из противоречий представитель этого знака редко обретает семейное счастье, хотя искренне того желает. Он склонен к конфликтам и жутко ревнив, чего не сможет долго терпеть ни одна его избранница.