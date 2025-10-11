Астрологи составили рейтинг самых "токсичных" знаков зодиака

Как объясняют астрологи, понимание эмоциональной токсичности помогает не только защитить себя от разрушающих отношений, но и увидеть собственные слабые стороны, которые делают больно другим, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Леди Mail поясняют, что "токсичность" – это не только про знаки, но и про личные границы, которые не все могут выстраивать.

1 место – Скорпион

Представители этого знака зодиака – короли эмоциональной токсичности. Они обожают власть, любят управлять настроением партнера, а их ревность может довести до безумия. Скорпиону важно чувствовать, что человек полностью принадлежит ему, иначе он начинает жалить словами, создает манипуляции, заставляет ревновать в ответ и проверяет преданность всеми возможными способами.

2 место – Рак

Кажется, Раки такие добрые, нежные и заботливые… Но внутри них таится целый океан эмоциональной манипуляции. Они могут быть пассивно-агрессивными, обижаться молча неделями, ожидая, что партнер сам догадается и исправит ситуацию. Их фраза "Ничего не случилось" может означать начало долгой и болезненной войны холодности, слез и укоров.

3 место – Овен

Овны токсичны своим эгоизмом и нетерпением. Если что-то идет не по их плану, они устраивают скандал, давят, навязывают решения. Их сложно переубедить, а в споре они всегда будут правы, даже если разрушат ваши чувства. Для них важно быть лидером, и если партнер вдруг становится сильнее или успешнее, Овен может начать унижать его, чтобы сохранить свое лидерство.

4 место – Козерог

Козероги токсичны своей холодностью и контролем. Они создают ощущение, что партнер им обязан, постоянно подчеркивают недостатки и требуют соответствовать их высоким стандартам. Их любовь часто напоминает контракт: слишком много условий и правил, мало эмоциональной вовлеченности. Козероги могут полностью обесценить ваши чувства, если вы вдруг покажетесь им "слабым".

5 место – Близнецы

Близнецы токсичны своей непостоянностью и любовью к играм. Сегодня они горячие и влюбленные, завтра – холодные и безразличные. Их постоянные намеки на свободу, флирт, скрытые переписки и легкое отношение к границам партнера способны свести с ума. Они часто создают любовные треугольники ради развлечения, не считая это предательством.

6 место – Лев

Представители этого знака зодиака токсичны своим нарциссизмом. Им нужно постоянное восхищение и поклонение, иначе они превращаются в истеричных королей драмы. Лев может использовать любые слабости партнера, чтобы доказать свою силу и важность.

7 место – Телец

Тельцы могут быть токсичными своей упрямой пассивной агрессией. Они не простят обиду, будут мстить молча и долго, создавая в отношениях атмосферу холода и безнадежности. При этом уйти от Тельца сложно, потому что он создает в паре финансовую, бытовую и психологическую зависимость.

8 место – Дева

Девы токсичны критикой. Они будут разбирать вас по частям, указывая на малейшие недочеты, заставляя верить, что вы недостаточно хороши. При этом представители этого знака зодиака уверены, что помогают вам стать лучше, но на деле могут разрушить вашу самооценку до основания.

9 место – Рыбы

Рыбы токсичны своей жертвенностью. Они делают все для партнера, ожидая, что тот станет для них смыслом жизни, и, если этого не происходит, начинают манипулировать слезами, болезнями, страданиями и фразами вроде "Я ради тебя все, а ты…". Эти эмоциональные игры запросто могут истощить партнера, который вечно чувствует вину.

10 место – Весы

Весы токсичны своей нерешительностью. Они могут водить за нос годами, не давая четкого ответа о будущем, избегать конфликтов, но за спиной говорить гадости. Их постоянное желание нравиться всем и быть хорошими для всех рождает ситуации, когда партнер чувствует себя преданным.

11 место – Водолей

Водолеи токсичны равнодушием. Они могут любить вас, но в какой-то момент исчезают в свой мир, закрываются, перестают делиться мыслями и проблемами. Холодный отчужденный Водолей – худшее наказание для эмоционального человека.

12 место – Стрелец

Стрельцы токсичны лишь тем, что могут в любой момент уйти. Они не будут разрушать вас словами, не станут манипулировать – они просто исчезнут, если поймут, что рядом с вами им тесно. Их легкомыслие и неспособность к долгосрочным обязательствам – единственный источник боли.

Ранее астрологи рассказали, кого из знаков зодиака хранит судьба.