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Законодательство РК
19:08 20.01.2022

Правительство возместит ущерб пострадавшим предпринимателям

Возмещение ущерба бизнесу, Правительство, механизм Фото: Zakon.kz
Правительственная комиссия по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, утвердила механизм возмещения ущерба представителям МСБ, сообщает Zakon.kz.

Средства резерва правительства будут направлены в местные исполнительные органы для проведения выплат субъектам предпринимательства, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Ущерб будет возмещен по недвижимому, движимому имуществу, а также по утраченным (украденным) товарно-материальным ценностям.

Возмещение по поврежденному недвижимому имуществу будет осуществляться на основании подтвержденной сметной документации.

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По поврежденному или уничтоженному движимому имуществу и товарно-материальным ценностям возмещение будет произведено согласно оценке, подготовленной оценочными и аудиторскими компаниями, определяемыми акиматом и/или фондом поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве».

Сумма возмещения по утраченным (похищенным) товарно-материальным ценностям будет определяться на основании подтверждающих документов, а в случае их отсутствия – в виде среднемесячного оборота субъекта предпринимательства за 2021 год.

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Для возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества необходимо подать соответствующую заявку на платформе «InfoKazakhstan.kz».

Оценку ущерба и определение размера возмещаемой стоимости проведут региональные комиссии по определению имущественного вреда и комиссии по рассмотрению заявок фонда «Сила в единстве».

Заявления предпринимателей будут рассмотрены в течение пяти календарных дней, в случае одобрения, соответствующие средства будут перечислены заявителю.

Выплаты предпринимателям планируется начать в феврале текущего года.

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