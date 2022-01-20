Правительство возместит ущерб пострадавшим предпринимателям
Средства резерва правительства будут направлены в местные исполнительные органы для проведения выплат субъектам предпринимательства, передает пресс-служба премьер-министра РК.
Ущерб будет возмещен по недвижимому, движимому имуществу, а также по утраченным (украденным) товарно-материальным ценностям.
Возмещение по поврежденному недвижимому имуществу будет осуществляться на основании подтвержденной сметной документации.
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По поврежденному или уничтоженному движимому имуществу и товарно-материальным ценностям возмещение будет произведено согласно оценке, подготовленной оценочными и аудиторскими компаниями, определяемыми акиматом и/или фондом поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве».
Сумма возмещения по утраченным (похищенным) товарно-материальным ценностям будет определяться на основании подтверждающих документов, а в случае их отсутствия – в виде среднемесячного оборота субъекта предпринимательства за 2021 год.
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Для возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества необходимо подать соответствующую заявку на платформе «InfoKazakhstan.kz».
Оценку ущерба и определение размера возмещаемой стоимости проведут региональные комиссии по определению имущественного вреда и комиссии по рассмотрению заявок фонда «Сила в единстве».
Заявления предпринимателей будут рассмотрены в течение пяти календарных дней, в случае одобрения, соответствующие средства будут перечислены заявителю.
Выплаты предпринимателям планируется начать в феврале текущего года.