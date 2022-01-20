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22:55 20.01.2022

Любителя дорогого парфюма задержали столичные полицейские

Кража из парфюмерного магазина Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сотрудники полиции Нур-Султана задержали 24-летнего жителя города, подозреваемого в краже туалетной воды из парфюмерного магазина, сообщает Zakon.kz.

В магазин он проник ночью, разбив окно. Забрал пять флаконов туалетной воды Lanvin на сумму 105 тыс. тенге.

После кражи парень направился на соседнюю улицу, где, отверткой отжав окно в магазине, пытался проникнуть в другой магазин. Однако, заметив прохожих, сбежал.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу и дал признательные показания в совершении кражи. Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения и не оставлять рабочее место без присмотра.

Константин Вноровский
Нур-Султан
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