Происшествия

В ТРЦ Астаны раскрыли серию краж дорогого парфюма

Парфюмерная продукция и подарочные коробки на столе, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 19:11 Фото: freepik
Столичные полицейские задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж из торгового центра. Молодой человек воровал парфюмерную продукцию, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители выяснили, что вор действовал в одном из магазинов ТРЦ под видом покупателя. Пользуясь свободным доступом к товару, он похищал парфюмерную продукцию. Злоумышленник, не мудрствуя лукаво, брал с витрин по два флакона туалетной воды, прятал их в карманы одежды и беспрепятственно покидал торговую точку. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Астаны 26 декабря 2026 года.

Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч тенге. Краденые товары мужчина продавал. Стражи порядка с помощью камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Вскоре его задержали в том же районе, где зафиксировали кражи.

Сотрудники полиции зарегистрировали еще три аналогичных факта, к которым задержанный может быть причастен. По тем эпизодам проводят проверку и следственные действия.

Полиция напоминает представителям торговых объектов и другим гражданам, что необходимо соблюдать меры безопасности. Продавцам рекомендуют усиливать контроль за сохранностью товара, обращать внимание на подозрительное поведение клиентов и сразу сообщать в правоохранительные органы о замеченных правонарушениях.

Ранее Zakon.kz писал про задержание парня, который вымогал миллионы тенге.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
