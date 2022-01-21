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13:33 21.01.2022

Облучение микроволнами: казахстанцы рассылают фейк об «Омикроне»

опровержение фейка Фото: pixabay
Пользователи Казнета распространяют сообщения о том, что «омикрон-штамм» не является вирусом, а представляет собой микроволны, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Stopfake.kz, это конспирологическая теория, не имеющая оснований.

Эксперты уточняют: «Омикрон» является вирусом – это уже неоднократно подтверждало мировое научное сообщество.

Впервые вариант обнаружили и описали специалисты Lancet Laboratories в Южной Африке.

Симптомы заражения «омикрон-штаммом» известны и включают в себя кашель, высокую температуру, заложенность носа, головную боль, боль в горле и ломоту в мышцах.

опровержение

Фото: Stopfake.kz

Амнезию и раздражение глаз «Омикрон», как это указано в распространяемой информации, не вызывает.

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Автор пересылаемого сообщения также утверждает, что заражение «омикрон-штаммом» происходит исключительно ночью, когда люди спят. На самом деле это не так.

Установить точное время заражения каждого человека невозможно.

Известно, что «Омикрон», так же как и другие мутации вируса SARS-CoV-2, передается воздушно-капельным путем. Следовательно, заразиться им можно в результате контакта с уже больным человеком, вне зависимости от времени суток, – говорится в сообщении.

Из всего следует, что распространяемое в Казнете сообщение является фейком.

Эта теория не имеет совершенно никаких доказательств и противоречит научным фактам.

Ранее казахстанцы распространяли фейк о распылении «омикрон-штамма» с самолетов.

Анастасия Московчук
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