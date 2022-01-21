Облучение микроволнами: казахстанцы рассылают фейк об «Омикроне»

Как отмечено в публикации Stopfake.kz, это конспирологическая теория, не имеющая оснований.

Эксперты уточняют: «Омикрон» является вирусом – это уже неоднократно подтверждало мировое научное сообщество.

Впервые вариант обнаружили и описали специалисты Lancet Laboratories в Южной Африке.

Симптомы заражения «омикрон-штаммом» известны и включают в себя кашель, высокую температуру, заложенность носа, головную боль, боль в горле и ломоту в мышцах.

Фото: Stopfake.kz

Амнезию и раздражение глаз «Омикрон», как это указано в распространяемой информации, не вызывает.

Автор пересылаемого сообщения также утверждает, что заражение «омикрон-штаммом» происходит исключительно ночью, когда люди спят. На самом деле это не так.

Установить точное время заражения каждого человека невозможно.

Известно, что «Омикрон», так же как и другие мутации вируса SARS-CoV-2, передается воздушно-капельным путем. Следовательно, заразиться им можно в результате контакта с уже больным человеком, вне зависимости от времени суток, – говорится в сообщении.

Из всего следует, что распространяемое в Казнете сообщение является фейком.

Эта теория не имеет совершенно никаких доказательств и противоречит научным фактам.

Ранее казахстанцы распространяли фейк о распылении «омикрон-штамма» с самолетов.