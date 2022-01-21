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14:13 21.01.2022

Токаев рассказал о новой экономической политике Казахстана

Президент на встрече с бизнесом Фото: akorda.ka
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнес-сообществом рассказал, какой будет новая экономическая политика в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
Нам всем необходимо извлечь уроки и совместно начать работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана. Ее основными принципами должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей. Абсолютно уверен, что в успешном осуществлении социально-экономических реформ заинтересован именно крупный бизнес, потому что бизнес-элите страны есть что терять. Но вместе с тем есть хорошие возможности для дальнейшего расширения своего дела. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, конструктивное взаимодействие власти и бизнеса создает прочную основу социальной стабильности, которая в свою очередь является важнейшим условием успешного осуществления экономических и политических реформ. Поэтому президент призвал все бизнес-сообщество начать совместную работу.

Недавно я сделал заявление о том, что никакой девиации, никакого отхода от курса политической трансформации не будет. Я, как глава государства, буду продолжать политическую трансформацию модернизации нашего общества. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент на встрече с крупными представителями бизнес-сообщества заявил, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. Доходы большинства населения уменьшаются и не превышают 50 тыс. тенге, поэтому ситуацию нужно срочно менять.

Кроме того, он поручил правительству пересмотреть карантинные ограничения для бизнеса.

Тамила Языкова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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