Токаев вручил флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 января 2026 года, вручил государственный флаг знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Также глава государства подчеркнул особую значимость предстоящих XXV зимних Олимпийских игр и XIV зимних Паралимпийских игр, которые соберут в Италии сильнейших спортсменов мира.

"В Олимпийских играх примут участие около 40 атлетов из Казахстана, которые выступят в 10 видах спорта. Для большинства из них это будет дебют на столь престижных состязаниях. Предстоящие соревнования не только откроют перед вами уникальные возможности, но и послужат серьезным испытанием. Путь к зимней Олимпиаде был непростым. Наши атлеты показали отличные результаты на международных аренах, завоевав 17 золотых, 31 серебряную и 21 бронзовую медали. Большие надежды мы также возлагаем на наших спортсменов, которым предстоит защищать честь страны на Паралимпийских играх. Несгибаемый дух и сильная воля паралимпийцев являются примером для всех нас. На данный момент мы получили 10 лицензий для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Италии в начале марта. Ожидается, что это число может увеличиться". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Далее президент отметил, что представители национальной сборной тщательно готовились к главным стартам четырехлетия, ведь на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх соберутся лучшие из лучших.

"Конечно, спорт непредсказуем. Но уже то, что вы прошли через жесткий квалификационный отбор и стали членами олимпийской сборной Казахстана, говорит о вашем потенциале и заряженности на победу. За годы Независимости наши спортсмены не раз доказывали свой высокий профессионализм, в упорной борьбе достигая побед на зимних Олимпийских играх. В историю отечественного спорта навсегда вписаны имена Владимира Смирнова, Людмилы Прокашевой, Елены Хрусталевой, Дениса Тена, Юлии Галышевой и многих других олимпийцев. В честь достижений отечественных атлетов на крупнейших мировых спортивных аренах уже неоднократно звучал гимн и поднимался флаг нашей страны. Верю, что и впереди будет немало побед. Как я отметил в своем недавнем выступлении на заседании Национального курултая, спортивные успехи становятся достоянием всей страны, укрепляют общенациональную солидарность и авторитет Республики Казахстан в современном мире", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Токаев отметил, что наши спортсмены достойно выступают и поднимаются на пьедестал почета на многочисленных соревнованиях

Фото: akorda.kz

Они укрепляют престиж страны и служат ярким образцом подлинного созидательного патриотизма.

"Достижения каждого гражданина – это достижения всего Казахстана, честь каждого спортсмена – это авторитет всего нашего народа. Для победы необходимы требовательность и настойчивость. Вы проделали огромную работу и благодаря этому смогли принять участие в состязаниях. Стать олимпийским чемпионом – мечта каждого спортсмена, и вы уже в одном шаге от этой цели. Как говорится, "доверие страны – это большая ответственность". Уверен, ваши усилия будут вознаграждены, и вы вернетесь с победой. Весь наш народ будет болеть за вас. Желаю всем успехов и побед! Пусть всегда высоко реет наш бирюзовый флаг!" Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев вручил Государственный флаг Республики Казахстан членам национальной сборной – Денису Никише, Аяулым Амреновой и члену паралимпийской сборной Казахстана Ерболу Хамитову.

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

30 декабря 2025 года Ербол Мырзабосынов назвал имена спортсменов, от которых министерство ждет медалей на ОИ.