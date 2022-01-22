Умер латвийский актер Арнис Лицитис

21 января скончался актер Арнис Лицитис, сыгравший множество ярких ролей в кино, сообщает Delfi.

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. Учился в первой Рижской средней школе, а после ее окончания поступил в Латвийскую государственную консерваторию имени Я. Витола на театральный факультет.

На большом экране Лицитис дебютировал в 1965 году в фильме «Двадцать лет спустя» режиссера Аиды Манасаровой.

В 1970 году, сразу после окончания консерватории, Лицитис начал играть на сцене Рижского академического театра драмы. Позднее он перешел в Валмиерский драматический театр, где проработал до 1981 года, после чего устроился на работу в Рижский театр юного зрителя.

Пик актерской карьеры Арниса пришелся на 1980-е годы. В это время он был очень востребован, благодаря «западной» внешности получал роли в остросюжетных боевиках и фильмах о Великой Отечественной войне.

Всего за свою жизнь Лицитис снялся более чем в 200 различных фильмах и телесериалах. Зрители знают его по ролям в фильмах «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Малиновое вино», «Страшное лето» и многих других.

С 1996 года выступал на сцене Рижского русского драматического театра. Был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.