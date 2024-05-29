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Умер актер из фильма "Кин-дза-дза"

умер актер, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 18:10 Фото: kino-teatr.ru
В возрасте 76 лет умер российский актер Валерий Фролов. Широкому зрителю он известен по ролям в фильме "Кин-дза-дза" и сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи", сообщает Zakon.kz.

По информации портала kino-teatr.ru, смерть наступила еще 7 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Причина гибели актера не называется.

Валерий Фролов играл в театре с первого класса, в 1972 году окончил ГИТИС, работал в Ногинском областном театре, Московском областном театре им. Островского, Театре-студии "Драматург".

Сыграл в фильме "Любовь Яровая", в нескольких эпизодах сериала "Следствие ведут ЗнаТоКи" в роли следователя Серегина, в картинах "Кин-дза-дза", "Букет фиалок", "Капитанская дочка" и других. Всего в фильмографии Фролова более 20 фильмов и сериалов.

Ранее сообщалось, что профессиональный гольфист Грейсон Мюррей, двукратный победитель тура PGA, умер в возрасте 30 лет.

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