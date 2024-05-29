Умер актер из фильма "Кин-дза-дза"
По информации портала kino-teatr.ru, смерть наступила еще 7 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Причина гибели актера не называется.
Валерий Фролов играл в театре с первого класса, в 1972 году окончил ГИТИС, работал в Ногинском областном театре, Московском областном театре им. Островского, Театре-студии "Драматург".
Сыграл в фильме "Любовь Яровая", в нескольких эпизодах сериала "Следствие ведут ЗнаТоКи" в роли следователя Серегина, в картинах "Кин-дза-дза", "Букет фиалок", "Капитанская дочка" и других. Всего в фильмографии Фролова более 20 фильмов и сериалов.
Ранее сообщалось, что профессиональный гольфист Грейсон Мюррей, двукратный победитель тура PGA, умер в возрасте 30 лет.